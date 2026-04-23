Avignonet-Lauragais

THEÂTRE UN MEILLEUR AMI

FOYER D’AVIGNONET-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Retrouvez Charles et Étienne, les deux personnages de cette pièce hilarante, à Avignonet Lauragais. Préparez vos zygomatiques, la soirée promet d’être riche en rires.

Avignonet Initiatives et la Compagnie Attendez la suite vous propose le Dimanche 10 mai 2026 à 17 heures au foyer d’Avignonet-Lauragais la pièce de théâtre

Un meilleur ami

Charles et Étienne se connaissent depuis l’enfance. Ils ont »tout fait » ensemble (sauf l’armée) la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, la fac de médecine. Ils voulaient devenir médecins sans frontières et sauver le monde… Étienne ne restera que trois ans en Afrique, Charles bien plus.

Des années plus tard, Étienne reçoit Charles qui rentre définitivement en France. Il lui présente Laurence, sa femme, et se réjouit de ce retour.

Une comédie grinçante sur les liens d’amitié .

Un meilleur Ami de Marie-Cécile Fourès. .

FOYER D’AVIGNONET-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie avignonet31initiatives@gmail.com

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English :

Join Charles and Etienne, the two characters in this hilarious play, in Avignonet Lauragais. Get your zygomatic muscles ready for an evening of laughter.

L’événement THEÂTRE UN MEILLEUR AMI Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE