PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Avignonet-Lauragais
PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Avignonet-Lauragais mardi 19 mai 2026.
PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE
PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Chemin de Cantarrane Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Le parc mixte éolien et solaire d’Avignonet-Lauragais vous ouvre ses portes le mardi 19 mai ! Venez le découvrir et profiter de diverses animations !
Dans le cadre de l’événement Génération Transition dédié aux scolaires, Boralex et Lauragais Tourisme s’associent pour animer cette journée.
Cette initiative, déployée sur plus de 150 sites en France, vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la transition énergétique et à leur faire découvrir les métiers d’avenir des énergies renouvelables, à travers des visites pédagogiques au pied des installations.
Les établissements scolaires seront accueillis en journée puis le parc sera ouvert à tous à partir de 17h.
RDV à 17h pour un apéritif convivial suivi de diverses animations
– Visites guidées avec Lauragais Tourisme
– Stands animés par Boralex (filière métiers, enjeux de la transition énergétique, agrivoltaïsme)
– Visite virtuelle
– Agrivoltaïsme
– Etc..
Entrée libre et ouvert à tous .
PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Chemin de Cantarrane Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
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English :
The Avignonet-Lauragais mixed wind and solar farm opens its doors to you on Tuesday, May 19! Come and discover the site and enjoy a variety of activities!
L’événement PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE