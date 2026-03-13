PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Avignonet-Lauragais

PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE

PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Chemin de Cantarrane Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le parc mixte éolien et solaire d’Avignonet-Lauragais vous ouvre ses portes le mardi 19 mai ! Venez le découvrir et profiter de diverses animations !

Dans le cadre de l’événement Génération Transition dédié aux scolaires, Boralex et Lauragais Tourisme s’associent pour animer cette journée.

Cette initiative, déployée sur plus de 150 sites en France, vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la transition énergétique et à leur faire découvrir les métiers d’avenir des énergies renouvelables, à travers des visites pédagogiques au pied des installations.

Les établissements scolaires seront accueillis en journée puis le parc sera ouvert à tous à partir de 17h.

RDV à 17h pour un apéritif convivial suivi de diverses animations

– Visites guidées avec Lauragais Tourisme

– Stands animés par Boralex (filière métiers, enjeux de la transition énergétique, agrivoltaïsme)

– Visite virtuelle

– Agrivoltaïsme

– Etc..

Entrée libre et ouvert à tous .

PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Chemin de Cantarrane Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

The Avignonet-Lauragais mixed wind and solar farm opens its doors to you on Tuesday, May 19! Come and discover the site and enjoy a variety of activities!

L’événement PORTES OUVERTES AU PARC ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE