EXPOSITION AUX ORIGINES DE L’ART À LA GALERIE ART61 GALERIE 61 Avignonet-Lauragais

Avignonet-Lauragais

EXPOSITION AUX ORIGINES DE L’ART À LA GALERIE ART61

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’exposition intitulée Aux origines de l’art à la galerie associative Art61 à Port-Lauragais au bord du canal du midi aura lieu du 29 août au 11 octobre2026.

L’association Canal Arts Coll’ propose une exposition sur le thème des origines de l’art à travers différents moyens d’expressions peinture, dessin, sculpture, poésie…

Entrée libre de 13h à 19h les week-ends et jours fériés. .

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie galerieart61@gmail.com

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English :

The exhibition entitled Aux origines de l’art at the Art61 gallery in Port-Lauragais on the banks of the Canal du Midi will run from August 29 to October 11, 2026.

L’événement EXPOSITION AUX ORIGINES DE L’ART À LA GALERIE ART61 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE