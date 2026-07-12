LE PETIT MARCHÉ DE PORT-LAURAGAIS COMPTOIR DU LAURAGAIS / MAISON DE LA HAUTE-GARONNE Avignonet-Lauragais

samedi 12 septembre 2026 · COMPTOIR DU LAURAGAIS / MAISON DE LA HAUTE-GARONNE · Avignonet-Lauragais

Informations pratiques

Avignonet-Lauragais

LE PETIT MARCHÉ DE PORT-LAURAGAIS

COMPTOIR DU LAURAGAIS / MAISON DE LA HAUTE-GARONNE Aire de Port-Lauragais Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Haute-Garonne Tourisme vous invite à une journée riche en découvertes, au bord du canal du Midi, le samedi 12 septembre, de 10h à 17h.

Au programme

• La sixième édition des petits marchés de l’été organisée par le Comptoir du Lauragais Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans locaux qui proposeront dégustations, démonstrations et ventes directes.

Vous y trouverez un large choix de produits gourmands et de créations originales !

• Des animations gratuites pour toute la famille (sur inscription obligatoire) profitez de cette journée pour participer à une mini croisière commentée sur le canal ou à une visite guidée de notre Espace de Découverte du Lauragais: le pastel, le canal du Midi, la gastronomie et les vents n’auront plus de secrets pour vous !

Informations et inscriptions aux animations gratuites (dans la limite des places disponibles)

Comptoir du Lauragais- 05 61 81 69 46

Découvrez l’offre de location de bateaux de croisière sans permis proposée à Port-Lauragais par Nicols et Navicanal. Vous pourrez même visiter l’un des bateaux amarrés. Participez au jeu concours organisé par la société Nicols pour tenter de gagner un week-end croisière sur le Canal du Midi !

Rendez-vous sur la place du marché, devant la boutique du Comptoir du Lauragais.

Pour plus d’informations, contactez nous au 05 61 81 69 46

3 accès sont possibles pour se rendre à Port-Lauragais

– par l’autoroute A61 entre Villefranche de Lauragais et

Castelnaudary, dans les 2 sens de circulation.

– par la route RD813 via le village d’Avignonet Lauragais

– par le canal du Midi et sa piste cyclable .

COMPTOIR DU LAURAGAIS / MAISON DE LA HAUTE-GARONNE Aire de Port-Lauragais Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 69 46 mhg@tourismehg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Haute-Garonne Tourisme invites you to a day full of discoveries along the Canal du Midi on Saturday, September 12, from 10 a.m. to 5 p.m.

L’événement LE PETIT MARCHÉ DE PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE