FOIRE D’AUTOMNE D’AVIGNONET-LAURAGAIS 2026 Avignonet-Lauragais
FOIRE D’AUTOMNE D’AVIGNONET-LAURAGAIS 2026 Avignonet-Lauragais dimanche 11 octobre 2026.
Avignonet-Lauragais
FOIRE D’AUTOMNE D’AVIGNONET-LAURAGAIS 2026
Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Foire d’automne traditionnelle avec marché local, produits du terroir, animations, artisanat, ambiance conviviale, idéal sortie familiale et événement gourmand incontournable.
La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra le dimanche 11 octobre durant toute la journée dans les rues du village. C’est un rendez-vous devenu incontournable de l’arrière-saison en Lauragais.
On y retrouvera comme à l’habitude du vide-greniers, des produits artisanaux issus directement du savoir-faire lauragais, fruits légumes bijoux, produits de bouche, maraichage…
Programme Complet à venir .
Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie avignonet31initiatives@gmail.com
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English :
Traditional fall fair featuring a local market, regional products, entertainment, crafts, and a friendly atmosphere—the perfect family outing and a must-attend foodie event.
L’événement FOIRE D’AUTOMNE D’AVIGNONET-LAURAGAIS 2026 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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