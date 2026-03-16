BALADE AUX LAMPIONS À AVIGNONET-LAURAGAIS !

MONUMENT AUX MORTS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Visitez Avignonet-Lauragais le jeudi 20 août à 20h30 à la lueur des lampions en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme.

Découvrez l’histoire tourmentée de ce village. Vous pourrez découvrir les conflits qui ont eu lieu entre les cathares et les inquisiteurs, et les conséquences sur le territoire.

Tarifs 7€ par adulte et 5€ par enfant de 5 à 12 ans

Uniquement sur réservation places limitées

Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr 5 .

MONUMENT AUX MORTS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Take a lantern-lit tour of Avignonet-Lauragais on Thursday August 20th at 8.30pm, accompanied by a Tourist Office guide.

L’événement BALADE AUX LAMPIONS À AVIGNONET-LAURAGAIS ! Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE