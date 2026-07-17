Visite guidée d’Avignonet-Lauragais, Village de Avignonet-Lauragais, Avignonet-Lauragais

Informations pratiques

Visite guidée d’Avignonet-Lauragais 19 et 20 septembre Village de Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. Rdv devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Revivez le passé tourmenté d’Avignonet-Lauragais au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.

À mi-chemin entre Villefranche-de-Lauragais et Castelnaudary, ce paisible village, bordé par le canal du Midi, fut pourtant le théâtre d’un épisode majeur de l’histoire du catharisme.

Au XIIIe siècle, Avignonet-Lauragais fut marqué par le massacre des inquisiteurs, dans le contexte de la lutte menée par l’Église catholique contre les cathares. Cette visite vous permettra de mieux comprendre cet événement et l’histoire mouvementée du village.

Village de Avignonet-Lauragais 31290 Avignonet-Lauragais Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/les-incontournables/avignonet-lauragais A mi-chemin entre Villefranche-de-Lauragais et Castelnaudary, Avignonet-Lauragais est un village à l’histoire mouvementée. Qui pourrait croire que cette paisible commune, bercée par le canal du Midi, fut au XIIIème siècle le théâtre du massacre des Inquisiteurs, événement majeur dans la lutte que menait l’Eglise catholique contre les cathares ?

Revivez le passé tourmenté de ce village incontournable du Lauragais au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.

© Luca Sorroche