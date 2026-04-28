EXPOSITION LIBERTÉ TOTALE À LA GALERIE ART61 GALERIE 61 Avignonet-Lauragais

Avignonet-Lauragais

EXPOSITION LIBERTÉ TOTALE À LA GALERIE ART61

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’exposition intitulée Liberté totale à la galerie associative Art61 à Port-Lauragais au bord du canal du midi aura lieu du 04 juillet au 23 août 2026.

L’association Canal Arts Coll’ propose une exposition sur le thème de la liberté totale pour les artistes, les sujets évoqués et les matières utilisées !

Entrée libre de 13h à 19h les week-ends et jours fériés. .

GALERIE 61 Aire de Port-Lauragais Sud Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie galerieart61@gmail.com

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English :

The exhibition entitled Liberté totale at the Art61 gallery in Port-Lauragais on the banks of the Canal du Midi will run from July 04 to August 23, 2026.

L’événement EXPOSITION LIBERTÉ TOTALE À LA GALERIE ART61 Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE