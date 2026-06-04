Avignonet-Lauragais

MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET

Place de la République Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Rendez vous les mercredis 15, 22 et 29 juillet à Avignonet-Lauragais pour participer aux marchés nocturnes !

Les marchés de nuit d’Avignonet Initiatives sont les virgules délicieuses de l’été en Lauragais. Ces douces soirées permettent de déambuler, d’échanger, de se rencontrer et de faire des affaires devant des stands aux produits très variés et colorés.

Après leur édition à succès en 2025, trois marchés de nuit se dérouleront au cours de l’été 2026.

Les dates retenues sont les mercredis 15, 22 et 29 juillet de 18h à minuit, place de la République à Avignonet-Lauragais.

On y trouvera produits de bouche, gourmandises, bijoux, artisanat d’art, produits locaux, vide-grenier. Plusieurs centaines de visiteurs s’y pressent chaque mercredi. .

Place de la République Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie tourisme.avignonet@laposte.net

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English :

Join us on Wednesdays July 15, 22 and 29 in Avignonet-Lauragais for the night markets!

L’événement MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE