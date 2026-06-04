Avignonet-Lauragais

ONE WOMAN SHOW TOUT CONTE FÉE

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

One woman show humoristique et décalé sur la quête amoureuse, humour féminin, références Disney, spectacle vivant interactif, idéal soirée divertissement et événement culturel.

Fanny, la trentaine, fascinée par les dessins animés de Disney, espère toujours “se marier et avoir beaucoup d’enfants” tout en regrettant que le prince charmant soit un gros balourd qui ne sait pas s’y prendre avec elle. Elle nous raconte dans un “one woman show” déchainé où elle en est de sa vie !

1ère partie Black Swan

10€ par adulte, Gratuit pour les moins de 18 ans.

Organisé par Avignonet Initiatives dans le cadre du Festival d’été 2026. 10 .

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie avignonet31initiatives@gmail.com

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English :

A humorous one-woman show about the quest for love, feminine humor, Disney references, interactive live show, ideal for evening entertainment and cultural events.

L’événement ONE WOMAN SHOW TOUT CONTE FÉE Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE