CONCERT STORMQUESTRA Avignonet-Lauragais
CONCERT STORMQUESTRA Avignonet-Lauragais dimanche 9 août 2026.
Avignonet-Lauragais
CONCERT STORMQUESTRA
Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Spectacle musical grand format, 50 musiciens live, percussions et vielle à roue électrique, show immersif, fusion originale, idéal événement culturel puissant.
50 musiciens sur scène Une clôture exceptionnelle du festival 2026. Sur scène, les deux solistes de STORM (percussions et vielle à roue) et les 50 musiciens des Sans-Souci de Castelnaudary. Un spectacle puissant, la fusion de deux univers qui déjouent les codes traditionnels des percussions et de la vieille à roue électrique pour une musique entrainante, rythmée renforcée par les musiciens de l’orchestre d’harmonie.
10€ par adulte, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Organisé par Avignonet Initiatives dans le cadre du Festival d’été 2026. 10 .
Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie avignonet31initiatives@gmail.com
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English :
Large-scale musical show, 50 live musicians, percussion and electric hurdy-gurdy, immersive show, original fusion, ideal powerful cultural event.
L’événement CONCERT STORMQUESTRA Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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