Avignonet-Lauragais

CONCERT STORMQUESTRA

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Spectacle musical grand format, 50 musiciens live, percussions et vielle à roue électrique, show immersif, fusion originale, idéal événement culturel puissant.

50 musiciens sur scène Une clôture exceptionnelle du festival 2026. Sur scène, les deux solistes de STORM (percussions et vielle à roue) et les 50 musiciens des Sans-Souci de Castelnaudary. Un spectacle puissant, la fusion de deux univers qui déjouent les codes traditionnels des percussions et de la vieille à roue électrique pour une musique entrainante, rythmée renforcée par les musiciens de l’orchestre d’harmonie.

10€ par adulte, Gratuit pour les moins de 18 ans.

Organisé par Avignonet Initiatives dans le cadre du Festival d’été 2026. 10 .

Place Raymond d’Alfaro Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie avignonet31initiatives@gmail.com

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English :

Large-scale musical show, 50 live musicians, percussion and electric hurdy-gurdy, immersive show, original fusion, ideal powerful cultural event.

L’événement CONCERT STORMQUESTRA Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE