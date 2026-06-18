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TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais

TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais

TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais samedi 4 juillet 2026.

Adresse : FOYER RURAL

Ville : 31290 Avignonet-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Avignonet-Lauragais

TRIBULATIONS VOCALES

FOYER RURAL Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert choral Chœur à Cœurs à Avignonet-Lauragais, soirée musicale conviviale autour de chants variés et harmonies vocales dynamiques.
Le concert de la chorale Chœur à Cœurs aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 20h30 au foyer rural d’Avignonet-Lauragais.

Intitulé  Tribulations vocales  , ce spectacle est proposé en entrée libre avec participation au don.   .

FOYER RURAL Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie   loyle31@gmail.com

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English :

Choral concert by the Ch?ur %E0 C?urs %E0 Avignonet-Lauragais: a lively musical evening featuring a variety of songs and dynamic vocal harmonies.

L’événement TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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