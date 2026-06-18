TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais
TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais samedi 4 juillet 2026.
Avignonet-Lauragais
TRIBULATIONS VOCALES
FOYER RURAL Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert choral Chœur à Cœurs à Avignonet-Lauragais, soirée musicale conviviale autour de chants variés et harmonies vocales dynamiques.
Le concert de la chorale Chœur à Cœurs aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 20h30 au foyer rural d’Avignonet-Lauragais.
Intitulé Tribulations vocales , ce spectacle est proposé en entrée libre avec participation au don. .
FOYER RURAL Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie loyle31@gmail.com
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English :
Choral concert by the Ch?ur %E0 C?urs %E0 Avignonet-Lauragais: a lively musical evening featuring a variety of songs and dynamic vocal harmonies.
L’événement TRIBULATIONS VOCALES Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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