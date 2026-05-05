LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais
LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais samedi 20 juin 2026.
Avignonet-Lauragais
LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS
PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Notre marché en plein air à ne pas manquer !
Le Samedi 20 Juin de 10h à 17h, Port-Lauragais vous accueille autour des saveurs et du savoir-faire local !
Retrouvez-nous devant la boutique pour découvrir nos producteurs et artisans passionnés, avec au programme dégustations , ventes directes, démonstrations, petites balades en bateau sur le canal du Midi , visites guidées de notre espace.
Découverte du Lauragais, jeu quiz sur l’aire.
Toutes ces animations sont gratuites et sur réservation pour certaines ! .
PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 69 46 mhg@tourismehg.com
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English :
Our not-to-be-missed open-air market!
L’événement LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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