Avignonet-Lauragais

LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS

PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Notre marché en plein air à ne pas manquer !

Le Samedi 20 Juin de 10h à 17h, Port-Lauragais vous accueille autour des saveurs et du savoir-faire local !

Retrouvez-nous devant la boutique pour découvrir nos producteurs et artisans passionnés, avec au programme dégustations , ventes directes, démonstrations, petites balades en bateau sur le canal du Midi , visites guidées de notre espace.

Découverte du Lauragais, jeu quiz sur l’aire.

Toutes ces animations sont gratuites et sur réservation pour certaines ! .

PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 69 46 mhg@tourismehg.com

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English :

Our not-to-be-missed open-air market!

L’événement LES PETITS MARCHES DE L’ETE PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE