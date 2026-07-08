Informations pratiques

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

17h

Théâtre Un petit jeu sans conséquence de Jean Dell et Gérald Sibleyras par la Cie Le Masque des Pyramides

par Les Rid O’Philes

Tarif 8 € , gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE

5:00 p.m.

%AB Un petit jeu sans cons%E9quence %BB by Jean Dell and G%E9rald Sibleyras, performed by Cie Le Masque des Pyramides

L’événement THÉÂTRE UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34