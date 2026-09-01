Théâtre Un sac de billes Bagneux-la-Fosse
dimanche 13 septembre 2026 · Bagneux-la-Fosse
Informations pratiques
Bagneux-la-Fosse
Théâtre Un sac de billes
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Foyer Culturel de Bagneux-la-Fosse propose Un sac de billes , une pièce de théâtre adaptée du roman de Joseph Joffo.
Paris, 1941, la capitale est occupée par l’armée Allemande. Joseph et son frère Maurice tentent de gagner la zone libre. Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort… 12 .
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@orange.fr
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English :
L’événement Théâtre Un sac de billes Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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