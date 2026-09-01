Informations pratiques

Bagneux-la-Fosse

Théâtre Un sac de billes

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Foyer Culturel de Bagneux-la-Fosse propose Un sac de billes , une pièce de théâtre adaptée du roman de Joseph Joffo.

Paris, 1941, la capitale est occupée par l’armée Allemande. Joseph et son frère Maurice tentent de gagner la zone libre. Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort… 12 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Un sac de billes Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne