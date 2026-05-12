Théâtre Uzerche se met en scène Jardins du Presbytère Uzerche
Théâtre Uzerche se met en scène Jardins du Presbytère Uzerche jeudi 6 août 2026.
Uzerche
Théâtre Uzerche se met en scène
Jardins du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27
Spectacle théâtral en plein air, au cœur de la veille ville d’Uzerche.
Madame j’ai un doute huit clos de délibération d un jury lors du verdict de condamnation ou pas d’un fais divers… Adaptation de la pièce Douze Hommes en colère écrite par Reginald Rose.
Tarif 7€ par pers gratuit pour les -12 ans.
Jardin du presbytère derrière l’église Saint-Pierre.
Réservations au 06 73 77 31 10. .
Jardins du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 31 10 oliviergrare@outlook.com
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English :
L’événement Théâtre Uzerche se met en scène Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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