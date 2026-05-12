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Théâtre Uzerche se met en scène Jardins du Presbytère Uzerche

Théâtre Uzerche se met en scène Jardins du Presbytère Uzerche

Théâtre Uzerche se met en scène Jardins du Presbytère Uzerche jeudi 6 août 2026.

Lieu : Jardins du Presbytère

Adresse : Cour Jean Jaurès

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Uzerche

Théâtre Uzerche se met en scène

Jardins du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27

Spectacle théâtral en plein air, au cœur de la veille ville d’Uzerche.
Madame j’ai un doute huit clos de délibération d un jury lors du verdict de condamnation ou pas d’un fais divers… Adaptation de la pièce Douze Hommes en colère écrite par Reginald Rose.

Tarif 7€ par pers gratuit pour les -12 ans.
Jardin du presbytère derrière l’église Saint-Pierre.
Réservations au 06 73 77 31 10.   .

Jardins du Presbytère Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 31 10  oliviergrare@outlook.com

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English :

L’événement Théâtre Uzerche se met en scène Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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