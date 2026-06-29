Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:20:00

Date(s) :

2027-03-13

Dans ce troisième seule-en-scène, Eva Rami donne la priorité aux Femmes. À la

manière d’un choeur, la mère, les grands-mères et les amies, vont accompagner

l’héroïne Elsa Ravi dans son cheminement et ses questionnements. Avec plus ou

moins de tact, mais toutes mues par une affection étouffante, ces femmes vont relier

leurs propres histoires à celle d’Elsa.

Comme dans les précédents opus, la comédienne incarne sur scène tous les

personnages de l’histoire. Autour de son avatar Elsa Ravi (protagoniste et narratrice

principale), elle fait à nouveau graviter une multitude de personnages, tour à tour

comiques et pathétiques selon les situations. À côtés de certaines figures centrales

issus des deux premiers spectacles (la mère Elise et le père Jean), de nouveaux

personnages tel que Piotr, Miette ou encore Luna vont se partager l’espace et croiser

leurs paroles. .

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI

L’événement Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque