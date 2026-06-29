Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz samedi 13 mars 2027.
Saint-Jean-de-Luz
Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13 21:20:00
Date(s) :
2027-03-13
Dans ce troisième seule-en-scène, Eva Rami donne la priorité aux Femmes. À la
manière d’un choeur, la mère, les grands-mères et les amies, vont accompagner
l’héroïne Elsa Ravi dans son cheminement et ses questionnements. Avec plus ou
moins de tact, mais toutes mues par une affection étouffante, ces femmes vont relier
leurs propres histoires à celle d’Elsa.
Comme dans les précédents opus, la comédienne incarne sur scène tous les
personnages de l’histoire. Autour de son avatar Elsa Ravi (protagoniste et narratrice
principale), elle fait à nouveau graviter une multitude de personnages, tour à tour
comiques et pathétiques selon les situations. À côtés de certaines figures centrales
issus des deux premiers spectacles (la mère Elise et le père Jean), de nouveaux
personnages tel que Piotr, Miette ou encore Luna vont se partager l’espace et croiser
leurs paroles. .
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI
L’événement Théâtre VA AIMER ! de Eva RAMI Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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