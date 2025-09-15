Théâtre visuel et musical « En dessous » LOURDES Lourdes

Théâtre visuel et musical « En dessous » LOURDES Lourdes mardi 3 mars 2026.

Théâtre visuel et musical « En dessous »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 09:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

La compagnie de la Tong arrive au Palais des Congrès de Lourdes le mardi 3 mars 2026 pour deux séances de théâtre visuel et musical à 9h30 et 11h « En dessous ».

Qu’y a-t-il sous nos pieds ? Une taupe, un hérisson, des racines qui papotent ? En dessous invite les petits (et les grands curieux) à plonger dans la vie cachée du sol. Le décor en coupe, signé Caroline Laroche, dévoile strates, terriers et tunnels, racines bavardes, vers discrets …

Théâtre, danse, manipulation d’objets et création sonore composent un poème du vivant, un voyage sensoriel à hauteur d’enfant. Entre documentaire sensible et imaginaire fertile, l’invisible se raconte, et la terre respire c’est tout un monde.

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique et échangez sur vos impressions

Jeune public à partir de 18 mois.

Durée 30 minutes.

Tarif unique de 3€

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.com

English :

La compagnie de la Tong arrives at the Palais des Congrès de Lourdes on Tuesday March 3, 2026 for two sessions of visual and musical theater at 9:30am and 11am « En dessous ».

What’s under our feet? A mole, a hedgehog, roots chattering away? En dessous invites the young (and the curious) to delve into the hidden life of the ground. The cutaway set, designed by Caroline Laroche, reveals strata, burrows and tunnels, chatty roots, discreet worms?

Theater, dance, object manipulation and sound creation make up a poem about living things, a sensory journey at a child?s level. Between sensitive documentary and fertile imagination, the invisible is told, and the earth breathes: it’s a whole world.

At the end of the show, meet the artistic team and share your impressions

Young audience from 18 months.

Running time: 30 minutes.

Single ticket price: 3?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Die Compagnie de la Tong kommt am Dienstag, den 3. März 2026, für zwei Vorstellungen des visuellen und musikalischen Theaters um 9:30 und 11:00 Uhr « En dessous » in den Palais des Congrès in Lourdes.

Was befindet sich unter unseren Füßen? Ein Maulwurf, ein Igel, Wurzeln, die miteinander plaudern? En dessous lädt die Kleinen (und die großen Neugierigen) dazu ein, in das verborgene Leben des Bodens einzutauchen. Das von Caroline Laroche entworfene Bühnenbild im Querschnitt enthüllt Schichten, Höhlen und Tunnel, geschwätzige Wurzeln, diskrete Würmer?

Theater, Tanz, Objektmanipulation und Klangkreation bilden ein Gedicht des Lebendigen, eine Sinnesreise auf Kinderhöhe. Zwischen sensibler Dokumentation und fruchtbarer Phantasie wird das Unsichtbare erzählt und die Erde atmet: eine ganze Welt.

Treffen Sie nach der Vorstellung das künstlerische Team am Bühnenrand und tauschen Sie sich über Ihre Eindrücke aus

Junges Publikum ab 18 Monaten.

Dauer: 30 Minuten.

Einheitspreis von 3?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

La Compagnie de la Tong arriva al Palazzo dei Congressi di Lourdes martedì 3 marzo 2026 per due sessioni di teatro visivo e musicale alle 9.30 e alle 11.00, intitolate « En dessous ».

Cosa c’è sotto i nostri piedi? Una talpa, un riccio, radici che chiacchierano? En dessous invita i giovani (e i più curiosi) a scoprire la vita nascosta del suolo. La scenografia, disegnata da Caroline Laroche, rivela strati, cunicoli e gallerie, radici chiacchierone, vermi discreti?

Teatro, danza, manipolazione di oggetti e creazione di suoni compongono un poema sugli esseri viventi, un viaggio sensoriale a misura di bambino. Tra documentario sensibile e immaginazione fertile, l’invisibile viene raccontato e la terra respira: è un mondo intero.

Al termine dello spettacolo, incontrate il team artistico e condividete le vostre impressioni

Pubblico giovane a partire dai 18 mesi.

Durata 30 minuti.

Prezzo del biglietto singolo 3?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

La Compagnie de la Tong llega al Palacio de Congresos de Lourdes el martes 3 de marzo de 2026 para dos sesiones de teatro visual y musical, a las 9.30 y a las 11 horas, tituladas « En dessous ».

¿Qué hay bajo nuestros pies? ¿Un topo, un erizo, raíces que parlotean? En dessous invita a los más pequeños (y a los más curiosos) a adentrarse en la vida oculta del suelo. La escenografía, diseñada por Caroline Laroche, revela capas, madrigueras y túneles, raíces parlanchinas, gusanos discretos..

Teatro, danza, manipulación de objetos y creación sonora componen un poema sobre los seres vivos, un viaje sensorial a la altura de los niños. Entre documental sensible e imaginación fértil, lo invisible se cuenta, y la tierra respira: es todo un mundo.

Al final de la representación, conozca al equipo artístico y comparta sus impresiones

Público infantil a partir de 18 meses.

Duración 30 minutos.

Precio de la entrada única 3?

Información y reservas más abajo.

L’événement Théâtre visuel et musical « En dessous » Lourdes a été mis à jour le 2025-09-15 par OT de Lourdes|CDT65