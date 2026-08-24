Théâtre Walt la folie Disney Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place de verdun Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Théâtre Walt la folie Disney Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place de verdun Salle des fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20 21:40:00

Date(s) :

2026-10-20

Qui était Walter Elias Disney ?

Certainement, l’homme le plus méconnu de la terre. Un nom controversé, adulé, incompris…

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Walt la folie Disney Théâtre

Fanny Dupin et Damien Maric

Disney de l’autre côté du miroir

Qui était Walter Elias Disney ? Certainement, l’homme le plus méconnu de la terre. Un nom controversé, adulé, incompris… Coincé entre la vie et l’imaginaire, Walt avait un rêve : marquer l’histoire et offrir ses lettres de noblesse au cartoon. Prêt à tout pour atteindre le sublime, il a frôlé le divin et a touché la folie.

Son histoire, comme celle de tous les génies, intrigue et fascine le monde entier.

Cette pièce déroule le processus de création de Blanche Neige, long, douloureux, semé d’obstacles, dans lequel il s’est engagé avec ses studios, un peu comme on emprunte une voie sans issue, avant de trouver la voie royale.

Walt veut faire rêver et faire rêve dans une scénographie élégante TELERAMA

Spectacle magniﬁ que LE FIGARO TV

Un spectacle aussi réjouissant que captivant JDD

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité .

place de verdun Salle des fêtes Le Molay-Littry 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Théâtre Walt la folie Disney Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Who was Walter Elias Disney?

Undoubtedly the most misunderstood man on earth. A controversial figure, adored yet misunderstood…

L’événement Théâtre Walt la folie Disney Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha