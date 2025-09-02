Thème ou thème pas? – exposition de Futur Radieux Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux

Thème ou thème pas? – exposition de Futur Radieux 4 avril – 30 mai 2026 Le Carré Blanc – Expositions Marne

Entrée libre

Horaires:

Mardi 14h-17h

Mercredi 10h-12h/14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h

Samedi 10h-12h/14h-17h

« Allo, oui c’est bien moi, oui, hin hin, oui… pour créér une expo ? Oh oui avec grand plaisir ! Merci et à bientôt alors ! » Super ça ! Mais maintenant je dois trouver… un thème ! Ou pas… ou si ?! Plongez dans la quête absurde et obsédante du thème idéal, à travers les illustrations fantaisistes et les jeux de mots farfelus de cet artiste rémois. Avec son humour décalé, il est capable de tout !

Le Carré Blanc – Expositions Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

