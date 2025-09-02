Thème ou thème pas? – exposition de Futur Radieux Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux
Thème ou thème pas? – exposition de Futur Radieux Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux samedi 4 avril 2026.
Thème ou thème pas? – exposition de Futur Radieux 4 avril – 30 mai 2026 Le Carré Blanc – Expositions Marne
Entrée libre
Horaires:
Mardi 14h-17h
Mercredi 10h-12h/14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h/14h-17h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T10:00:00 – 2026-04-04T12:00:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00 – 2026-05-30T17:00:00
Sam. 04 avr. > Sam. 30 mai
« Allo, oui c’est bien moi, oui, hin hin, oui… pour créér une expo ? Oh oui avec grand plaisir ! Merci et à bientôt alors ! » Super ça ! Mais maintenant je dois trouver… un thème ! Ou pas… ou si ?! Plongez dans la quête absurde et obsédante du thème idéal, à travers les illustrations fantaisistes et les jeux de mots farfelus de cet artiste rémois. Avec son humour décalé, il est capable de tout !
Le Carré Blanc – Expositions Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
Exposition culture Tinqueux