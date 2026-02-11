Théodora | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Théodora | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Prêt·es pour cette 20e édition ?! Parce que nous, oui.

Et on voulait absolument fêter notre anniversaire avec la Boss Lady qui fait danser toute la France (et même au-delà !)

.

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Are you ready for the 20th edition? Because we are.

And we absolutely wanted to celebrate our anniversary with the Boss Lady, who’s got the whole of France dancing (and beyond!)

