Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses, Zonza, Zonza

Informations pratiques

Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses Samedi 19 septembre, 16h00 Zonza Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence théâtralisée

Résumé : Au début des guerres d’indépendance corses, un baron issu de la vieille noblesse européenne va s’intéresser à la petite île pour y jouer l’aventure de sa vie. Aventurier, joueur, espion, Théodore c’est l’âme d’un dix-huitième siècle où souffle le vent des révoltes. Alors que l’histoire retient souvent un personnage singulier, il est en réalité le premier grand instigateur de l’Indépendance à venir.

Conférence gratuite et accessible à tous publics.

Durée : 1h00

Zonza mairie de Zonza Zonza 20124 Corse-du-Sud Corse

Conférence théâtralisée

©Collectivité de Corse