Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses, Zonza, Zonza
samedi 19 septembre 2026 · Zonza
Informations pratiques
Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses Samedi 19 septembre, 16h00 Zonza Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conférence théâtralisée
Résumé : Au début des guerres d’indépendance corses, un baron issu de la vieille noblesse européenne va s’intéresser à la petite île pour y jouer l’aventure de sa vie. Aventurier, joueur, espion, Théodore c’est l’âme d’un dix-huitième siècle où souffle le vent des révoltes. Alors que l’histoire retient souvent un personnage singulier, il est en réalité le premier grand instigateur de l’Indépendance à venir.
Conférence gratuite et accessible à tous publics.
Durée : 1h00
Zonza mairie de Zonza Zonza 20124 Corse-du-Sud Corse
Conférence théâtralisée
©Collectivité de Corse