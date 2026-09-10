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Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses, Zonza, Zonza

samedi 19 septembre 2026 · Zonza

Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses, Zonza, Zonza

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Zonza
Adresse
mairie de Zonza
Ville
20124 Zonza
Département
Corse-du-Sud

Théodore, l’homme qui voulut être roi des Corses Samedi 19 septembre, 16h00 Zonza Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence théâtralisée

Résumé : Au début des guerres d’indépendance corses, un baron issu de la vieille noblesse européenne va s’intéresser à la petite île pour y jouer l’aventure de sa vie. Aventurier, joueur, espion, Théodore c’est l’âme d’un dix-huitième siècle où souffle le vent des révoltes. Alors que l’histoire retient souvent un personnage singulier, il est en réalité le premier grand instigateur de l’Indépendance à venir.

Conférence gratuite et accessible à tous publics.
Durée : 1h00

Zonza mairie de Zonza Zonza 20124 Corse-du-Sud Corse
Conférence théâtralisée

©Collectivité de Corse