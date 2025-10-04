THERESE HENRY TRIO Le Baiser Salé Paris

THERESE HENRY TRIO Le Baiser Salé Paris jeudi 8 janvier 2026.

Le Trio de Thérèse Henry propose une musique vivante, ouverte, jamais figée, où l’écoute est le cœur rythmique et mélodique du groupe.

Thérèse tisse un lien subtil entre profondeur et légèreté, entre précision et expressivité. Son jeu, à la fois ancré et aérien, donne au trio une direction claire, tout en laissant de l’espace à l’improvisation de Cédric Baud à la guitare, qui amène des couleurs harmoniques riches et des textures tantôt oniriques, tantôt incisives ainsi que Fabrice Thompson qui complète l’ensemble avec finesse et vitalité.

À la croisée des chemins entre jazz, groove et liberté sonore.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

payant Normal : 22 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

