THÉSÉE, SA VIE NOUVELLE l Valérie Dréville et Guy Cassiers, Festival d’Avignon, Vedène

Informations pratiques

THÉSÉE, SA VIE NOUVELLE l Valérie Dréville et Guy Cassiers 20 et 24 juillet Festival d’Avignon Vaucluse

prix du billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T12:00:00+02:00 – 2026-07-20T13:40:00+02:00

Fin : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T13:40:00+02:00

C’est l’histoire de Thésée pris dans le labyrinthe de la mémoire, à la recherche d’un avenir possible. Après le suicide de son frère et la mort de ses parents, il quitte « la ville de l’Ouest » pour une destination qui – croit-il – est sans mémoire, emportant trois cartons d’archives. Mais il est poursuivi par ce qu’il fuit. Son corps se paralyse, lui rappelant ce qu’il ne veut entendre. Il ouvre les cartons et avec eux les « fenêtres du temps »… Débute une enquête documentaire et fictionnelle qui va naviguer entre les vies de ses ancêtres et l’histoire sociale et politique de l’Europe.

Saisie par la beauté du texte de Camille de Toledo, Valérie Dréville invite Guy Cassiers à le mettre en scène et en image, ensemble. Seule au centre d’un plateau recouvert des archives de l’auteur, l’actrice reprend l’enquête et interroge l’énigme de la transmission. Alors apparaît un corps-mémoire marqué par les traumas et l’histoire, ouvrant l’histoire personnelle au mythe.

Festival d’Avignon Avenue Pierre de Coubertin, 84270 Vedène 84270 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://festival-avignon.com/fr/edition-2026/programmation/thesee-sa-vie-nouvelle-355169 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 27 66 50 »}]

Surtitres adaptés pour sourds ou malentendants sur smartphone (le 20 juillet à 12h), audiodescription sur casque audio (le 24 juillet à 12h) et surtitres anglais (du 12 au 24 juillet)

© Christophe Raynaud de Lage