THIERRY GARCIA – THIERRY GARCIA – L INSOLENT – THEATRE A L’OUEST Caen

THIERRY GARCIA – THIERRY GARCIA – L INSOLENT Début : 2026-12-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Mon premier a été imitateur des Guignols, mon second auteur des Guignols et mon troisième producteur artistique des Guignols. Pas étonnant qu’à eux 3, ils aient concocté un spectacle drôle, épicé et cruel qui moque avec intelligence et humour les travers de notre société. Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaines tout info, voici quelques uns des thèmes abordés par les personnages (une soixantaine environ) imités et incarnés de façon troublante par Thierry Garcia. Auteurs : Patrick Lhonoré Mise en scène : Yves Le Rolland Durée : 1h15

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14