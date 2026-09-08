Informations pratiques

Troyes

Thierry Marquet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Avec son style acéré et son humour mordant, Thierry Marquet s’amuse à décrypter les absurdités du quotidien. Rien ni personne n’échappe à son regard aiguisé les relations amoureuses, les petites hypocrisies, les grandes arnaques, les phrases toutes faites… et même vous, dans le public !



Dans ce spectacle interactif, Thierry pose la question que tout le monde se pose Est-ce qu’on ne nous prendrait pas un peu pour des idiots ? À travers des anecdotes hilarantes et des situations vécues (ou presque), il dévoile les vérités cachées derrière les foutages de gueule modernes.



Entre rires francs et moments d’autodérision, préparez-vous à passer une soirée où tout le monde en prend pour son grade… mais toujours avec bienveillance !



Durée 1H30 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Thierry Marquet Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne