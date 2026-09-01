Thionville Côté Nature Thionville
samedi 12 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Thionville Côté Nature
Parc Napoléon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Grande journée d’animations au Parc Napoléon
La nature regorge de mystères souvent invisibles au premier regard petites bêtes du sol, habitants discrets des forêts, espèces remarquables de nos jardins, oiseaux, chauves-souris ou insectes experts du camouflage… Partez à la découverte de cette vie cachée qui nous entoure et apprenez à mieux la connaître pour mieux la préserver.Tout public
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Parc Napoléon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
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English :
A Big Day of Activities at Napoleon Park
Nature is full of mysteries that are often invisible at first glance: tiny creatures in the soil, the quiet inhabitants of the forests, remarkable species in our gardens, birds, bats, and insects that are masters of camouflage… Set out to discover this hidden life that surrounds us and learn more about it so we can better preserve it.
L’événement Thionville Côté Nature Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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