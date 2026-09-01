Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens Thionville
dimanche 20 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens
31 Place Anne Grommerch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Tout comme Sherlock Holmes a besoin de Watson, l’inspecteur Bonsens a besoin de vous.
Grâce à votre raisonnement, votre flair et votre logique, vous pourrez aider Bonsens dans sa quête de vérité.
La mission est simple, mener l’enquête et résoudre les mystères qui entourent Thionville. Pour cela, stylo à la main et carnet d’enquêteurs, vous évoluerez dans les rues. Grâce à votre sens de l’observation, et aux indices de notre enquêteur ou de son assistante, toutes les réponses seront trouvées, haut la main !
Vous découvrirez ainsi qui est la Grosse Suzanne, pourquoi la Tour aux Puces a ce nom (et non ce n’est pas à cause de ce petit insecte dégoûtant). Vous apprendrez aussi l’existence des pots de chambres (et où on les vidait).Enfants
6.5 .
31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net
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English :
Just as Sherlock Holmes needs Watson, Inspector Bonsens needs you.
Using your reasoning, flair and logic, you can help Bonsens in his quest for the truth.
The mission is simple: investigate and solve the mysteries surrounding Thionville. With pen in hand and investigator’s notebook, you’ll make your way through the streets. Thanks to your keen sense of observation, and the clues provided by our investigator or his assistant, all the answers will be found, hands down!
You’ll discover who Grosse Suzanne is, and why the Tour aux Puces has that name (and no, it’s not because of that disgusting little insect). You’ll also learn about chamber pots (and where they were emptied).
L’événement Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens Thionville a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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