Informations pratiques

Thizay

Thizay Fest

Thizay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Thizay Fest” est de retour ! La deuxième édition débarque cet été !

Après le succès de la première édition et ses près de 500 festivaliers, le Thizay Fest” revient le samedi 11 juillet 2026, de 16h à 1h du matin. Toujours gratuit, toujours convivial, et cette année encore plus ambitieux !

Thizay Fest” est de retour ! La deuxième édition débarque cet été !

Après le succès de la première édition et ses près de 500 festivaliers, le Thizay Fest” revient le samedi 11 juillet 2026, de 16h à 1h du matin. Toujours gratuit, toujours convivial, et cette année encore plus ambitieux !

Une programmation musicale diversifiée indie folk, punk, rock, et bien d’autres surprises -, de l’art de rue sous toutes ses formes marionnettiste, fanfare, magie, … Et parce que soutenir les artistes émergents est au cœur des valeurs du festival, le chapeau passera un petit geste pour un grand encouragement !

Il sera possible de se restaurer et de s’hydrater tout en profitant des artistes, grâce aux food-trucks, aux stands de l’association et à La Remise café associatif du village. .

Thizay 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Thizay Fest? is back! The second edition is coming this summer!

Following the success of the first edition, which drew nearly 500 festivalgoers, Thizay Fest? returns on Saturday, July 11, 2026, from 4 p.m. to 1 a.m. Still free, still fun, and even more ambitious this year!

L’événement Thizay Fest Thizay a été mis à jour le 2026-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme