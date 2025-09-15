Thomas Fersen La Souterraine

Thomas Fersen La Souterraine vendredi 6 février 2026.

Thomas Fersen

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Trente-et-un ans après son premier album Le bal des oiseaux , Thomas Fersen revient chez tôt ou tard, le label qui a vu naître sa carrière. Depuis la sortie de cet album fondateur en 1993, le parcours de Thomas Fersen est celui d’un auteur-compositeur-interprète incontournable, un poète de la chanson française au regard malicieux, dont les albums et les chansons sont devenus cultes.

Au croisement où il est parvenu, au gré de son vagabondage entre chanson et théâtre à la manière d’un petit chaperon rouge conseillé par le loup, Thomas Fersen enregistre un nouvel album en 2025. Sa conception de la scénographie le porte à rejeter l’image figée au profit de l’image vivante, créée dans l’instant par le mot, le silence, le geste, et les ondes produites par ces lames de métal et de bois, dans la tentative de montrer l’invisible au cœur de l’espace théâtral.

