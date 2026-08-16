Thomas Göller en concert BARiolé Granville
dimanche 30 août 2026 · BARiolé · Granville
Informations pratiques
Granville
Thomas Göller en concert
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Qu’il s’agisse de nouvelles chansons ou de grands classiques, Thomas puise dans un répertoire incroyable et, accompagné de sa guitare, interprète et chante également les demandes du public avec une aisance rafraîchissante. Il est parfois accompagné par la voix de sa femme, parfois par l’accordéon. .
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : Thomas Göller en concert
L’événement Thomas Göller en concert Granville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer
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