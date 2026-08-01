Thomas Henriot La Cartonnerie Mesnay

Informations pratiques

Mesnay

Thomas Henriot

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Maison du Directeur, association de production documentaire et espace de résidences artistiques installé au sein de l’ancienne cartonnerie de Mesnay, ouvre exceptionnellement ses portes au public.

À cette occasion, elle présentera une exposition de dessins de Thomas Henriot, actuellement en résidence sur place. Seront dévoilés des dessins inédits réalisés à La Maison du Directeur, ainsi qu’une sélection d’œuvres créées en Inde en 2026. À travers cette exposition, l’artiste propose sa lecture sensible de ce lieu singulier.

La journée sera également l’occasion de découvrir les constructions en béton et en métal de Julian Roy et Antoine Page, qui ponctuent cet espace de déambulation, ainsi que l’installation sonore *Octomod* de Ben Farey. Un concert d’Adjustable Face (Marco Paltrinieri & Matteo Pennesi) viendra compléter cette programmation, mêlant arts visuels, architecture et création sonore.

Bar et restauration sur place par Le Circus. .

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté lamaisondudirecteur@gmail.com

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English : Thomas Henriot

L’événement Thomas Henriot Mesnay a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA