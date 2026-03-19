Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 3 septembre 2026.
Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:30:00
fin : 2026-09-03 21:50:00
Date(s) :
2026-09-03
Venez voir Thomas Piet dans son spectacle Koala !
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and see Thomas Piet in his show Koala !
L’événement Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-19 par Clermont Auvergne Volcans