Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:30:00

fin : 2026-09-03 21:50:00

Date(s) :

2026-09-03

Venez voir Thomas Piet dans son spectacle Koala !

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

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English :

Come and see Thomas Piet in his show Koala !

L’événement Thomas Piet Koala | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-19 par Clermont Auvergne Volcans