THOMAS POITEVIN « Yaourt », Théâtre 100 Noms, NANTES
mercredi 17 mars 2027 · Théâtre 100 Noms · NANTES
Informations pratiques
THOMAS POITEVIN « Yaourt » Mercredi 17 mars 2027, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
15 € à 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-17T20:15:00+01:00 – 2027-03-17T22:15:00+01:00
Fin : 2027-03-17T20:15:00+01:00 – 2027-03-17T22:15:00+01:00
Si la vie est une chanson, nous sommes beaucoup à faire du yaourt avec les paroles. On se lance sans tout savoir, on improvise, on bricole, on fait au mieux pour chanter avec les autres jusqu’au bout. Mais le résultat est souvent chaotique, un peu gênant et surtout très drôle. Il y a dans ce Yaourt un effort de vivre, de vivre ensemble, de faire au mieux, de répondre à l’injonction permanente à mieux faire, mieux être. La Yaourt, ça peut être la maladresse touchante pour communiquer son désir, la novlangue tentaculaire au bureau, l’aveu qui prend un chemin de traverse, le mode d’emploi hurluberlu d’une méthode de développement personnel… Tous les personnages de ce spectacle font du yaourt avec les paroles de leurs vies… J’incarne des hommes, des femmes, un enfant, qui débarquent sur scène en grande pompe ou en coup de vent, leurs fantaisies et leur besoin de partage toujours adressés vers le public. C’est un seul-en-scène très peuplé !
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/698207-thomas-poitevin-yaourt »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Si la vie est une chanson, nous sommes beaucoup à faire du yaourt avec les paroles. On se lance sans tout savoir, on improvise, on bricole, on fait au mieux pour chanter avec les autres jusqu’au bout.
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