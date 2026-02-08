Thomas VDB – Nouveau spectacle – en rodage Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 20:15 – 21:15

Gratuit : non 19 € à 30 € 19 € à 30 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Thomas nous assure qu’il est en train d’écrire. En l’état actuel des choses, il promet de jouer pendant au moins une heure. Il sera sur une scène. Les lumières seront allumées et vous pourrez entrer dans la salle. Durée : 1h Représentations les 23 et 24 juin 2026 à 20h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00
http://theatre100noms.com/



