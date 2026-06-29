Thomas VDB Nouveau spectacle salle tanka Saint-Jean-de-Luz
Thomas VDB Nouveau spectacle salle tanka Saint-Jean-de-Luz vendredi 19 mars 2027.
Saint-Jean-de-Luz
Thomas VDB Nouveau spectacle
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19 21:15:00
Date(s) :
2027-03-19
Thomas nous assure qu’il est en train d’écrire.
En l’état actuel des choses, il promet de jouer pendant au moins une heure. Il sera sur une scène. Les lumières seront allumées et vous pourrez rentrer dans la salle.
Présentation de Thomas VDB
Passionné par la musique, Thomas VDB se forme au Conservatoire de Tours et c’est dans la presse musicale qu’il se fait un nom en travaillant pour le magazine Rock Sound.
Dans le même temps, il pratique le théâtre de rue, pendant plus de 16 ans, ce qui lui donne
envie d’écrire son premier seul en scène, En Rock et en Roll, en 2006.
Il enchaîne ensuite plusieurs spectacles qui installent son univers singulier.
Il rencontre un large succès avec son cinquième spectacle, Thomas VDB s’acclimate, créé en 2020.
À la radio, il officie d’abord sur France Inter, notamment dans Par Jupiter et depuis 2024,
dans La Dernière sur Radio Nova. .
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Thomas VDB Nouveau spectacle
L’événement Thomas VDB Nouveau spectacle Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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