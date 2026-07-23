Thonac en fête Thonac
samedi 1 août 2026 · Thonac
Informations pratiques
Thonac
Thonac en fête
Le bourg Thonac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 14h pétanque, repas traiteur (26€ sur réservation). Dimanche 7h vide grenier, marché gourmand, feu d’artifice.
Animations foraines, structures gonflables. Entrée libre
Samedi 1er août
14h concours de pétanque
20h repas traiteur (sur réservation 26€) et soirée dansante avec l’orchestre Charly Music)
Dimanche 2 août
7h 18h vide-grenier
19h marché gourmand
Soirée DJ animée par DJ STL
23h feu d’artifice
Buvette, rampeau, jeux de bar, structures gonflables, animations foraines, tombola .
Le bourg Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 59 11
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English : Thonac en fête
Saturday at 2:00 p.m.: pétanque, catered meal (26? with reservation). Sunday at 7:00 a.m.: yard sale, gourmet market, fireworks.
Fairground attractions, inflatable play structures. Free admission
L’événement Thonac en fête Thonac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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