Informations pratiques

Thonac

Thonac en fête

Le bourg Thonac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 14h pétanque, repas traiteur (26€ sur réservation). Dimanche 7h vide grenier, marché gourmand, feu d’artifice.

Animations foraines, structures gonflables. Entrée libre

Samedi 1er août

14h concours de pétanque

20h repas traiteur (sur réservation 26€) et soirée dansante avec l’orchestre Charly Music)

Dimanche 2 août

7h 18h vide-grenier

19h marché gourmand

Soirée DJ animée par DJ STL

23h feu d’artifice

Buvette, rampeau, jeux de bar, structures gonflables, animations foraines, tombola .

Le bourg Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 79 59 11

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English : Thonac en fête

Saturday at 2:00 p.m.: pétanque, catered meal (26? with reservation). Sunday at 7:00 a.m.: yard sale, gourmet market, fireworks.

Fairground attractions, inflatable play structures. Free admission

L’événement Thonac en fête Thonac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère