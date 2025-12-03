THROWN – LA LAITERIE Strasbourg

THROWN Début : 2026-06-21 à 18:00. Tarif : – euros.

Metalcore Hardcore Punk Métal Hip-HopOuverture des portes: 18h00 / Début 1ère partie: 18h30Depuis sa formation en 2021, THROWN a captivé le monde du métal avec sa musique violente, son intensité en live et ses performances énigmatiques. Le groupe est sans aucun doute le nouvel artiste de métal le plus écouté en ce moment, ayant déjà accumulé plus de 105 millions de streams. Au delà des chiffres impressionnants, les suédois marquent sans conteste par leur prestations live. Ils ont tourné partout dans le monde, avec des artistes comme Knocked Loose, Fit For A King, Emmure ou Counterparts. © Opus LiveDepuis leurs concerts hardcore ultra underground à leurs performances explosives dans les plus grandes scènes de festivals de métal, l’heure de vérité est venue aujourd’hui pour MALEVOLENCE. Le combo a perfectionné un son unique qui lui est propre, avec puissance du riff et brutalité du break. Ayant partagé des scènes du monde entier avec des artistes comme Mastodon, Trivium, Architects et Thy Art Is Murder, et joué à guichets fermés à de nombreux concerts en tête d’affiche au Royaume-Uni et en Europe continentale, Malevolence a fait preuve d’un travail acharné comme personne. Déjà reconnu comme une force incontournable sur une scène métal britannique en pleine expansion, Malevolence s’est imposé avec force et finesse. Leur ambition n’a jamais été aussi pleinement concrétisée. « Where Only The Truth Is Speaking » !

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67