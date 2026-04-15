THYLACINE + Vraell, Alhambra, Genève

THYLACINE + Vraell Jeudi 28 mai, 19h30 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:30:00+02:00

THYLACINE

Depuis son premier album « Transsiberian », Thylacine a développé un penchant pour la production musicale lors de ses voyages. Son objectif est d’associer musique et images afin de faire découvrir son univers à son public.

C’est grâce à cette approche que Thylacine a gravi les échelons et s’est forgé une réputation de jeune prodige de la musique électronique en France.

Première partie : Vraell

Ouverture de la billetterie : 18 mars 2026 à 10h00

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h00

Première partie : 19h30

Thylacine : 20h30

Fin : 21h45

Contact (organisateur) : Just Because

e-mail : info@justbecause.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.seetickets.com/ch/event/thylacine-fr-/alhambra-geneve/3617016?src=venue »}] [{« link »: « mailto:info@justbecause.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Just Because présente : Thylacine + Vraell en concert à l’Alhambra, le 28 mai 2026

@C.Chabet