tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes
tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes mercredi 10 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:09 – 19:39
Gratuit : oui Tout public
le bruit court que, dans la MQBTR, il y a des activités … et si nous allions les visiter – « découvrire » – pratiquer …
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Vote Festival Street Art Fresque Maison de quartier La Mano, Maison de quartier La Mano, Nantes 10 juin 2026
- Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes 10 juin 2026
- Duathlon des Dervallières pour les 8-17 ans, Gymnase Jean Ogé, Nantes 10 juin 2026
- Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Nahomi Del Aguila, Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte, Nantes 10 juin 2026
- Atelier montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes 10 juin 2026