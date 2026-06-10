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tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes

tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes

tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:09

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:09 – 19:39
Gratuit : oui  Tout public 

le bruit court que, dans la MQBTR, il y a des activités … et si nous allions les visiter – « découvrire » – pratiquer …

Maison de quartier Bottière Nantes 44300


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