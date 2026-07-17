Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Jardin du Colibri, Nantes
mercredi 26 août 2026 · Jardin du Colibri · Nantes
Informations pratiques
Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Mercredi 26 août, 15h30 Jardin du Colibri Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.
Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.
Jardin du Colibri 3 rue de Valenciennes, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston
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