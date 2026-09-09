Till l’Espiègle, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Till l’Espiègle 25 et 26 septembre Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:40:00+02:00

Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:40:00+02:00

Les enchanteresses Soirées musicales de Britten préparent l’impressionnante éruption sonore du Concerto pour piano n°2 de Prokofiev dont la cadence – la plus longue et spectaculaire du répertoire – nécessite une virtuosité hors norme de la part du pianiste. Les doigts endiablés de Lucas Debargue mèneront ce combat homérique, promesse d’un spectacle fascinant. La vie et ses ivresses, l’au-delà et ses promesses, Sascha Goetzel dirigera ensuite deux flamboyants poèmes symphoniques de Richard Strauss : Mort et Transfiguration, récit des dernières heures d’un artiste à l’agonie et Till l’Espiègle ou les aventures d’un impertinent saltimbanque frétillant jusqu’au bout de sa corde de pendu ! Deux merveilles qui déploient un orchestre foisonnant.

Benjamin Britten | Soirées musicales

Sergueï Prokofiev | Concerto pour piano n°2

Lucas Debargue, piano

Richard Strauss |

Mort et Transfiguration

Till l’Espiègle

Sascha Goetzel, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=344&sessionid=614 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

Le Concerto pour piano n°2 de Prokofiev est la partition idéale pour sublimer le jeu puissant et spectaculaire de Lucas Debargue, lauréat du prestigieux Concours Tchaïkovski.

Doville-Sermokas