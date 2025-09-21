Time is Color Le Son de la Terre PARIS 05

Time is Color Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 29 janvier 2026.

Time Is Color propose une musique énergique et cinématique, nourrie d’influences jazz, hip-hop, funk et soul. Mené par le pianiste Cédric Hanriot – collaborateur d’Herbie Hancock, Donny McCaslin ou encore Dianne Reeves sur l’album Beautiful Life récompensé par un Grammy Award, le groupe est soutenu en studio et sur scène par le duo basse batterie acéré et moderne de Bertrand Beruard et Antonin Violot. La chanteuse franco-camerounaise Nunny vient parfaire cette osmose scénique en apportant sa touche unique mêlant rap, spoken world et mélodies. Tout en respectant l’authenticité et la finesse du jazz, le groupe parvient à captiver un public varié, de tous âges et tous azimuts. Les amateurs de jazz de la première heure apprécient la finesse et la virtuosité des compositions de Time Is Color, tandis que les amateurs de musiques actuelles y retrouvent également les codes et l’énergie de la pop, de la funk et du hip-hop.

Cédric Hanriot (piano, claviers), Nunny (voix), Bertrand Beruard (basse), Antonin Violot (batterie)

« Time is Color » : une musique énergique et cinématique, nourrie d’influences jazz, hip-hop, funk et soul.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T20:00:00+02:00_2026-01-29T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05