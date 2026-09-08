Timothée Curado Troyes
dimanche 13 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Timothée Curado
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Les clichés sur les profs sont-ils toujours d’actualité ?
À l’ère du numérique, les parents arrivent-ils à suivre ?
Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ?
Vous avez une heure !
Tim Curado, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs !
Spectacle créé par Tim Curado et Yohann Lavéant
Mise en scène Yohann Lavéant .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Timothée Curado Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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