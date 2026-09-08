Informations pratiques

Troyes

Timothée Curado

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Les clichés sur les profs sont-ils toujours d’actualité ?

À l’ère du numérique, les parents arrivent-ils à suivre ?

Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ?

Vous avez une heure !



Tim Curado, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs !



Spectacle créé par Tim Curado et Yohann Lavéant

Mise en scène Yohann Lavéant .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Timothée Curado Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne