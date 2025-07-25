Tinn tout’?! Creil

Tinn tout’?! Creil mercredi 4 mars 2026.

Tinn tout’?!

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif groupe (par pers.)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 17:00:00

fin : 2026-03-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Spectacle Création | Cirque | 4 ans et +

Ziguilé

Les Zigui­lés nous prouvent que l’en­nui est bien plus produc­tif qu’il n’y paraît?! L’en­nui, cette notion enfan­tine souvent oubliée à l’âge adulte, est un terrain d’ex­plo­ra­tion passion­nant pour nos acro­bates qui font beau­coup avec peu.

Spectacle Création | Cirque | 4 ans et +

Ziguilé

Les Zigui­lés nous prouvent que l’en­nui est bien plus produc­tif qu’il n’y paraît?! Pendant ce laps de temps d’in­ac­ti­vité appa­rente, notre esprit s’évade comme si nous étions suspen­dus dans les airs, nos mains s’ac­crochent à un objet et parfois, jouent une petite musique. L’en­nui, cette notion enfan­tine souvent oubliée à l’âge adulte, est un terrain d’ex­plo­ra­tion passion­nant pour nos acro­bates qui font beau­coup avec peu.

Éric et Émilie, origi­naires de La Réunion, aiment titiller les limites physiques. D’ailleurs leur nouvel agrès, inspiré de la corde lisse, fonc­tionne grâce à un jeu de contre­poids qui rend les acro­bates inter­dé­pen­dants. Pour complexi­fier et déployer les figures, le duo invite la talen­tueuse Margreet, circas­sienne et musi­cienne, à rejoindre la bande?! 6 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show Creation | Circus | 4 years and up

Ziguilé

Les Ziguilés prove that boredom is much more productive than it seems! Boredom, a childhood notion often forgotten in adulthood, is a fascinating field of exploration for our acrobats, who do a lot with a little.

German :

Show Kreation | Zirkus | 4 Jahre und älter

Ziguilé

Les Ziguilés beweisen, dass Langeweile viel produktiver ist, als es scheint! Die Langeweile, ein kindliches Konzept, das im Erwachsenenalter oft vergessen wird, ist ein spannendes Forschungsgebiet für unsere Akrobaten, die aus wenig viel machen.

Italiano :

Spettacolo Creazione | Circo | Dai 4 anni in su

Ziguilé

Gli Ziguilé dimostrano che la noia è molto più produttiva di quanto sembri! La noia, un concetto infantile spesso dimenticato in età adulta, è un affascinante campo di esplorazione per i nostri acrobati, che fanno molto con poco.

Espanol :

Espectáculo Creación | Circo | A partir de 4 años

Ziguilé

Les Ziguilés demuestran que el aburrimiento es mucho más productivo de lo que parece El aburrimiento, una noción de la infancia a menudo olvidada en la edad adulta, es un fascinante campo de exploración para nuestros acróbatas, que hacen mucho con poco.

L’événement Tinn tout’?! Creil a été mis à jour le 2025-07-25 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme