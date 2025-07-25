Tinn tout’?! Creil
Spectacle Création | Cirque | 4 ans et +
Ziguilé
Les Ziguilés nous prouvent que l’ennui est bien plus productif qu’il n’y paraît?! Pendant ce laps de temps d’inactivité apparente, notre esprit s’évade comme si nous étions suspendus dans les airs, nos mains s’accrochent à un objet et parfois, jouent une petite musique. L’ennui, cette notion enfantine souvent oubliée à l’âge adulte, est un terrain d’exploration passionnant pour nos acrobates qui font beaucoup avec peu.
Éric et Émilie, originaires de La Réunion, aiment titiller les limites physiques. D’ailleurs leur nouvel agrès, inspiré de la corde lisse, fonctionne grâce à un jeu de contrepoids qui rend les acrobates interdépendants. Pour complexifier et déployer les figures, le duo invite la talentueuse Margreet, circassienne et musicienne, à rejoindre la bande?! 6 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show Creation | Circus | 4 years and up
Ziguilé
Les Ziguilés prove that boredom is much more productive than it seems! Boredom, a childhood notion often forgotten in adulthood, is a fascinating field of exploration for our acrobats, who do a lot with a little.
German :
Show Kreation | Zirkus | 4 Jahre und älter
Ziguilé
Les Ziguilés beweisen, dass Langeweile viel produktiver ist, als es scheint! Die Langeweile, ein kindliches Konzept, das im Erwachsenenalter oft vergessen wird, ist ein spannendes Forschungsgebiet für unsere Akrobaten, die aus wenig viel machen.
Italiano :
Spettacolo Creazione | Circo | Dai 4 anni in su
Ziguilé
Gli Ziguilé dimostrano che la noia è molto più produttiva di quanto sembri! La noia, un concetto infantile spesso dimenticato in età adulta, è un affascinante campo di esplorazione per i nostri acrobati, che fanno molto con poco.
Espanol :
Espectáculo Creación | Circo | A partir de 4 años
Ziguilé
Les Ziguilés demuestran que el aburrimiento es mucho más productivo de lo que parece El aburrimiento, una noción de la infancia a menudo olvidada en la edad adulta, es un fascinante campo de exploración para nuestros acróbatas, que hacen mucho con poco.
L’événement Tinn tout’?! Creil a été mis à jour le 2025-07-25 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme