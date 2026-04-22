Tiou Le méchant très méchant roi Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Tiou Le méchant très méchant roi

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Elliot, un garçon timide et rêveur, croise la route d’un mystérieux pianiste qui l’entraîne dans une ville futuriste où la musique est interdite par un méchant, très méchant roi. Le spectacle est porté par des chansons aux styles musicaux variés.

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English :

Elliot, a shy, dreamy boy, crosses paths with a mysterious pianist who takes him to a futuristic city where music is banned by a wicked—very wicked—king. The show features songs in a variety of musical styles.

L’événement Tiou Le méchant très méchant roi Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes