Informations pratiques

Compolibat

Tir à l’arc

Compolibat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tir à l’arc (à partir de 8 ans) au stade municipal à 18 h 30 et 20 h. Encadrement par un éducateur sportif diplômé. 12 euros par personne. 100 euros la carte de 10 séances. Renseignements et réservations 06 31 12 83 23. (Roussen’Arc)

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Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 6 31 12 83 23

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English :

Archery (ages 8 and up) at the municipal stadium at 6:30 p.m. and 8:00 p.m. Supervised by a certified sports instructor. 12 euros per person. 100 euros for a 10-session pass. For information and reservations, call 06 31 12 83 23. (Roussen’Arc)

L’événement Tir à l’arc Compolibat a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)