Tir à l’arc, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Tir à l’arc Mercredi 19 août, 15h00 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Gratuit – Enfants de 6 à 12 ans. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Initiation à la technique du tir à l’arc avec des flèches ventouses. L’espace d’un été Sport