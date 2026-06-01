Russy-Bémont

Tir aux terrines

Russy-Bémont Oise

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer à une animation originale et conviviale autour du tir à l’arc avec le tir à la terrine, organisé par la 1ère Compagnie d’arc de Vauciennes, en partenariat avec la ferme de Ressons.

Ouvert à tous, cet après-midi permet de découvrir une pratique ludique du tir sur cible type loto .

Les participants réaliseront plusieurs volées dans une ambiance conviviale, accessible aussi bien aux curieux qu’aux archers confirmés.

Samedi 20 juin 2026

Trois départs 13h30 15h 16h30

4, rue de Ressons 02210 LATILLY

Au programme

Tir sur cible type loto

5 volées de 4 flèches

Distance entre 15 et 20 mètres

Tarif 9 € (seconde mise à 7 €)

Récompenses à la clé (colonnes ou grille) et tirage d’un numéro bonus avant la dernière volée… et même une surprise pour les participants !

Inscription conseillée à l’avance (possible sur place). Licence FFTA à jour requise.

Un rendez-vous original pour découvrir le tir à l’arc autrement, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Venez participer à une animation originale et conviviale autour du tir à l’arc avec le tir à la terrine, organisé par la 1ère Compagnie d’arc de Vauciennes, en partenariat avec la ferme de Ressons.

Ouvert à tous, cet après-midi permet de découvrir une pratique ludique du tir sur cible type loto .

Les participants réaliseront plusieurs volées dans une ambiance conviviale, accessible aussi bien aux curieux qu’aux archers confirmés.

Samedi 20 juin 2026

Trois départs 13h30 15h 16h30

4, rue de Ressons 02210 LATILLY

Au programme

Tir sur cible type loto

5 volées de 4 flèches

Distance entre 15 et 20 mètres

Tarif 9 € (seconde mise à 7 €)

Récompenses à la clé (colonnes ou grille) et tirage d’un numéro bonus avant la dernière volée… et même une surprise pour les participants !

Inscription conseillée à l’avance (possible sur place). Licence FFTA à jour requise.

Un rendez-vous original pour découvrir le tir à l’arc autrement, dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Russy-Bémont 60117 Oise Hauts-de-France archervauciennes@sfr.fr

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English :

Come and take part in an original and convivial archery event: terrine shooting, organized by the 1st Compagnie d?arc de Vauciennes, in partnership with the Ressons farm.

Open to all, this afternoon is an opportunity to discover a fun way of shooting at a lotto target.

Participants will shoot several volleys in a friendly atmosphere, accessible to both curious and experienced archers.

? Saturday June 20, 2026

? Three starts: 1:30 pm ? 15h ? 16h30

? 4, rue de Ressons 02210 LATILLY

? On the program

Lotto target shooting

5 volleys of 4 arrows

Distance between 15 and 20 metres

? Price: 9 ? (second bet 7 ?)

? Rewards (columns or grid) and a bonus number drawn before the last flight? and even a surprise for participants!

? Advance registration recommended (possible on site). Up-to-date FFTA license required.

An original way to discover archery in a warm, festive atmosphere!

L’événement Tir aux terrines Russy-Bémont a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois