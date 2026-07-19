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AGENDA · Clohars-Carnoët

Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët

mercredi 22 juillet 2026 · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Quartier libre
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée

Quartier libre Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Ateliers d’improvisation dansée.

Au programme
– Oser
– Éveiller tes sens
– Découverte de rythmes différents
– Création collective et individuelle

A partir de 8 ans, pas de pré-requis.
10€ pour les adultes et don libre pour les enfants/ados.   .

Quartier libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 74 57 69 69 

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English :

L’événement Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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