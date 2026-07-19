Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée

Quartier libre Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Ateliers d’improvisation dansée.

Au programme

– Oser

– Éveiller tes sens

– Découverte de rythmes différents

– Création collective et individuelle

A partir de 8 ans, pas de pré-requis.

10€ pour les adultes et don libre pour les enfants/ados. .

Quartier libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 74 57 69 69

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English :

L’événement Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS